Fitness Boxing feat. Hatsune Miku erscheint lokalisiert und physisch in Asien für Switch

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku ist bereits im März in Japan erschienen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es bislang nicht, wenngleich bereits einige vielsagende Alterseinstufungen unter anderem aus Australien und Deutschland vorliegen.

Zudem kündigte Imagineer jetzt eine Asia-Version an, die unter anderem englische und deutsche Texte enthält und am 12. Juli 2024 in Asien veröffentlicht wird. Solltet ihr euch nicht in Geduld üben können, so lohnt also der Blick nach Asien, wo das Spiel zudem physisch erscheint. Play-Asia* listet es bereits.

Eine physische Veröffentlichung im Westen ist unsicher. Die Miku-Kollaboration ist nicht das erste Crossover für Fitness Boxing. Zuvor veröffentlichte man bereits Fitness Boxing: Fist of the North Star, das auch hierzulande erschienen ist.

Das Crossover behält im Wesentlichen die grundlegenden Funktionen der Fitness-Boxing-Reihe bei: Boxübungen. Im Falle von „Hatsune Miku“ kommt natürlich passende Musik dazu. Neben Miku könnt ihr auch Kagamine Rin, Kagamine Len und Megurine Luka als Trainingspartner wählen und diese ankleiden.

Ein neuer Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Fitness Boxing feat. Hatsune Miku, Imagineer