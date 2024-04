Zenless Zone Zero: Termin zum neuen Gacha-Game der Genshin-Macher durchgesickert

Zenless Zone Zero soll der neue Mega-Hit für Hoyoverse werden, zumindest wenn es nach Hoyoverse geht. Mit Genshin Impact haben die Entwickler schon mal einen Coup gelandet. Zuletzt arbeite man mit mehreren Beta-Tests auf die Veröffentlichung hin, aber einen Termin gab es noch nicht.

Das ändert sich heute, aber es ist offensichtlich nicht beabsichtigt. Im App Store wird Zenless Zone Zero nämlich für eine voraussichtliche Veröffentlichung am 3. Juli 2024 gelistet. Seitens Hoyoverse gibt es dazu aber keinerlei Kommunikation – sieht also nach einem Versehen aus.

Der Zeitplan könnte passen. Derzeit steht der erste Beta-Test auf PlayStation 5 vor der Tür, dazu haben die Interessierten, die ausgewählt wurden, heute eine Nachricht erhalten. Es ist die erste Beta auf PS5. Die letzten Beta-Phasen widmeten sich PCs, iOS und Android.

Zenless Zone Zero spielt in einer post-apokalyptischen Großstadt und möchte eine „fesselnde Geschichte mit futuristischem Kunststil“ sowie „unverwechselbaren Charakteren“ und einem „Action-orientierten Kampfsystem“ bieten. Wir haben den Titel bei der Gamescom angespielt, lest hier unsere Eindrücke.

