Vor dem Serienstart: Die gesamte Fallout-Reihe gibt es jetzt im Bundle mit Super-Rabatt

Am 11. April geht die retro-futuristische Serie zum Videospiel Fallout bei Amazon Prime an den Start. Euch haben die Trailer gefallen und ihr möchtet vorab in die Videospielserie eintauchen?

Dann gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Zuerst die schlechte: Ihr habt nicht mehr viel Zeit. Die gute hingegen: Alle Mainline-Games der Serie, inklusive aller DLC könnt ihr jetzt in einem Bundle für supergünstige 24,99 Euro kaufen. Genau dieses Bundle bietet Fanatical* jetzt an.

Die ersten beiden Serienteile sowie Fallout Tactics sind in der Fallout Classic Collection enthalten. Das Bundle umfasst darüber hinaus Fallout 3 (Game of the Year Edition) sowie Fallout New Vegas, Fallout 4 (Game of the Year Edition) und Fallout 76.

Es handelt sich jeweils um Steam-Keys und bis auf Fallout Tactics sind alle Spiele Steam-Deck-kompatibel.

Bildmaterial: Fanatical