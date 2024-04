Das ist auch selten: Die Demo zu SaGa Emerald Beyond ist auf jeder Plattform anders

Am 25. April erscheint SaGa Emerald Beyond und wie ihr vielleicht wisst, ist seit dieser Woche eine Demo verfügbar. Eine Demo? Das ist eigentlich nicht richtig. Es sind mehrere Demos, Mehrzahl.

Die SaGa-Macher haben sich ins Zeug gelegt und sich etwas Besonderes überlegt. Je nach eurer Plattformwahl dürft ihr nämlich einen jeweils anderen Protagonisten erleben. Je nachdem, ob ihr auf Switch, PlayStation oder PCs spielt, könnt ihr die Story eines anderen Protagonisten spielen.

Gab es so etwas schon mal? Switch-Fans beginnen erleben den Beginn der Geschichte von Ameya. PlayStation-Spielende haben Spaß mit Tsunanoris Abenteuer und PC-Fans tauchen in die melancholische Story um Diva No. 5 ein.

SaGa Emerald Beyond spielt in 17 Welten und neben den drei genannten Charakteren gibt es noch drei weitere Protagonisten: Siugnas, Bonnie und Formina. Eure Entscheidung, mit dem ihr beginnt und die Reihenfolge, in der ihr die Welten besucht, verändert dabei den Lauf der Story.

Eines ist mit allen Charakteren gleich: Ihr erlebt stets strategische, rundenbasierte Kämpfe. Und den Spielfortschritt eurer Demo könnt ihr in die Vollversion übertragen. Im Square Enix Blog werden euch die Geschichten der drei Demo-Charaktere noch ein wenig näher vorgestellt. SaGa Emerald Beyond erscheint am 25. April digital hierzulande für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PCs, iOS und Android.

Der neue Trailer zu Diva No. 5:

Der neue Final Trailer:

Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix