Deutsche Verkaufscharts: South Park: Snow Day setzt trotz mäßiger Reviews die Ausrufezeichen

South Park: Snow Day sei keineswegs „Schnee von gestern“, schlussfolgert GfK Entertainment zu den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts. Offenbar schon Schnee von gestern: die durchaus mäßigen Reviews zum neuen „South Park“-Videospiel.

Doch der Titel lebt wohl einerseits von seiner Marke selbst, andererseits von den guten letzten Spielen. So landet South Park: Snow Day in den Xbox-Series-Charts sogar auf Platz 1. Auf PS5 und PC springt die Silbermedaille hinter Dragon’s Dogma II respektive Landwirtschafts-Simulator heraus. Ganz solide.

Beliebtestes Spiel über alle Plattformen hinweg bleibt übrigens Princess Peach: Showtime. Prinzessin Peach hatte schon letzte Woche die Powerfrau bewiesen, als ihr Spiel plattformübergreifend Dragon’s Dogma II und Rise of the Ronin hinter sich ließ. Super Mario Bros. Wonder landet in den Switch-Charts auf Platz 2.

Übrigens, eines haben South Park: Snow Day und Princess Peach: Showtime gemeinsam. Sie setzen nicht nur in den Charts die Ausrufezeichen, sondern auch mitten im Satz. Ständige Doppelpunkte sind schon unangenehm genug, auf die Ausrufezeichen verzichten wir im Fließtext.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: South Park: Snow Day!, THQ Nordic, South Park Digital Studios, Question Games