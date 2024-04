Final Fantasy VII Rebirth: Director bestätigt FF8-Referenz in Nibelheim – habt ihr sie entdeckt?

In einem neuen Blogbeitrag hat Square Enix bestätigt, dass ihr eine Referenz an Final Fantasy VIII in Final Fantasy VII Rebirth finden könnt. Der interessante Beitrag widmet sich in aller Ausführlichkeit Nibelheim, wo eines der für die gesamte Story wichtigsten Ereignisse stattfindet: Der viel zitierte Nibelheim-Vorfall, der Sephiroth zu dem macht, was er später ist.

Director Naoki Hamaguchi erklärt, wie man von Entwicklerseite an Nibelheim herangegangen ist, wieso zwischendrin die Credits laufen und wieso man Gebiete erkundet, die es im Original nicht gab. Der Beitrag bestätigt aber auch, dass man Xell aus Final Fantasy VIII in Nibelheim untergebracht hat.

„Die Adleraugen unter euch haben in Tifas Zimmer vielleicht ein Poster entdeckt, auf dem die Silhouette eines bestimmten, beschlagenen Kampfkünstlers zu sehen ist – jemand, der SpielerInnen von Final Fantasy VIII bekannt vorkommen könnte“, heißt es.

„Hat hier jemand Xell gesagt? Nun ja, dabei handelt es sich aber nur um ein kleines Beispiel davon, wie das Team in Nibelheim und darüber hinaus der Final-Fantasy-Serie liebevoll huldigt.“ Es ist übrigens nicht nur Xells Silhouette. Die auf dem Poster dazu abgebildeten Delfine sind natürlich auch eine Anspielung auf Xells Technik Delfin-Schlag – die auch Tifa im Original und in der Remake-Trilogie beherrscht.

„Wir hatten uns vorgenommen, so viel wie möglich ins Spiel zu stopfen“, sagt Hamaguchi-san mit einem Grinsen. „Ihr werdet sicher jede Menge Referenzen auf die gesammelten Final-Fantasy-VII-Titel entdecken, aber auch auf die Final-Fantasy-Serie an sich. Wir haben jede Menge Dinge hinzugefügt, einfach nur um die ergebenen Fans zum Lächeln zu bringen.“

Falls ihr in der Silhouette also Xell gesehen habt, dann habt ihr genau richtig gesehen. Eine Bildmontage aus einem Screenshot des Posters aus Final Fantasy VII Rebirth und einem Screenshot der Technik aus Final Fantasy VIII findet ihr nachfolgend und hier bei Reddit.

via Square Enix Blog, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix