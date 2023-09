Weta Workshop und Private Division haben anlässlich des Hobbit Day Tales of the Shire angekündigt. Das Cozy-Game spielt im Universum von Der Herr der Ringe und ist von den Büchern Tolkiens inspiriert. Es soll 2024 für Konsole und PCs erscheinen. Tales of the Shire wird nächstes Jahr vollständig enthüllt.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Tales of the Shire, Weta Workshop, Private Division