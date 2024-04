PlayStation Plus im April mit weiteren Games und diesen neuen Klassikern im Spiele-Katalog

Monatsmitte – das heißt immer auch: Neue Spiele im PlayStation-Plus-Katalog, vorausgesetzt ihr habt die Stufen Extra oder Premium abonniert. Dann erwarten euch ab dem 16. April wieder zahlreiche neue PS4- und PS5-Spiele.

Bereits vorab war bekannt, dass Dave the Diver und Tales of Kenzera: Zau den Spiele-Katalog erweitern. Dave the Diver erscheint wie die meisten Spiele am 16. April bei PlayStation Plus. Tales of Kenzera: Zau folgt zur Veröffentlichung des Spiels am 23. April.

Auch der Klassiker-Katalog bekommt ein Update, das diesmal aber sehr überschaubar ausfällt. Es gibt genau zwei neue Spiele. Eines davon geisterte zuletzt schon durch die Gerüchteküche, nämlich Star Wars: Rebel Assault II. Der andere Titel, MediEvil, bestätigte sich (noch) nicht. Stattdessen gibt es Alone in the Dark: The New Nightmare.

Mit Stray Blade erwartet euch ein Action-Adventure aus Berlin. Miasma Chronicles ist ein postapokalyptische Taktik-Abenteuer, das in einem zerstörten Amerika angesiedelt ist. Auch Raji: An Ancient Epic sollte euch interessieren. Um sich für ihre Niederlage im letzten großen Krieg vor tausend Jahren zu rächen, fordern die Dämonen die Götter heraus, indem sie in das Reich der Menschen einfallen. Wie gefällt euch die Auswahl?

Die neuen Spiele ab dem 16. April:

Animal Well | PS5 (am 9. Mai)

Dave the Diver | PS4, PS5

Tales of Kenzera: Zau | PS5 (am 23. April)

Oddballers | PS4

Bau-Simulator | PS4, PS5

The Crew 2 | PS4

Raji: An Ancient Epic | PS4, PS5

Lego Ninjago Movie Videogame | PS4

Nour: Play With Your Food | PS4, PS5

Deliver Us Mars | PS4, PS5

Lego Marvel’s Avengers | PS4

Miasma Chronicles | PS5

Stray Blade | PS5

Die neuen Klassiker:

Alone in the Dark: The New Nightmare | PS4, PS5

Star Wars: Rebel Assault II: The Hidden Empire | PS4, PS5

Visualisiert sieht das so aus:

Bildmaterial: Miasma Chronicles, 505 Games, The Bearded Ladies