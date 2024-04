The Rogue Prince of Persia besticht mit einem besonderen Artstyle und ist jetzt offiziell

Die Spatzen, hier in Gestalt von Insider Gaming, pfiffen es bereits von den Dächern: Der Prinz wird sich einem neuen Genre zuwenden. Erst vor etwa einer Woche machten die Meldungen zu The Rogue Prince of Persia die Runde. Bei der heutigen Triple-i Initiative machte Ubisoft das Spiel offiziell.

Entwickelt von Partnerstudio Evil Empire wird The Rogue Prince of Persia ein 2D-Action-Platforming-Roguelite. Schon am 14. Mai 2024 soll das Spiel im Early-Access bei Steam an den Start gehen. Sowohl Entwicklerstudio als auch diese Testphase hatten die Gerüchteküchen schon vorhergesagt.

„The Rogue Prince of Persia spielt in einer fiktiven Version von Ktesiphon, der Hauptstadt des persischen Reiches. Die Stadt wird von der hunnischen Armee besessener Soldaten unter der Führung des bösartigen Hunnenhäuptlings Nogai überfallen“, führt Ubisoft ein.

Fans schlüpfen in die Rolle des Prinzen, der mit einer mystischen Bola ausgestattet ist, die ihn jedes Mal wieder auferstehen lässt, wenn er stirbt. So ein Glück aber auch. Ihr erkundet verschiedene Biome, meistert Waffen, rüstet neue Schmuckstücke aus und gewinnt Verbündete.

In den sozialen Medien punktet The Rogue Prince of Persia vor allem mit seinem Artstyle. Aber auch spielerisch will das Spiel natürlich etwas aufbieten. Den ikonischen Wandlauf, viele Fallen, fiese Feinde. „Im Laufe der Zeit können die Spieler:innen mit neuen Levels, Bossen, Waffen, Feinden und Upgrades rechnen, sowie mit Ergänzungen, die auf dem Feedback der Community basieren“, verspricht Ubisoft.

Der Soundtrack stammt von ASADI, einem persisch-amerikanischen Performance-Künstler und Produzenten für elektronische Musik. Mit der heutigen Ankündigung gingen auch erste Previews online. Suchet, und ihr werdet fündig.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: The Rogue Prince of Persia, Ubisoft, Evil Empire