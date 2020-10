Neuer Story-Trailer zu Raji: An Ancient Epic veröffentlicht

Nach der Präsentation bei der Indie World im August hatte Raji: An Ancient Epic des indischen Entwicklers Nodding Heads Games die Herzen der Fans erobert. Praktischerweise war das Action-Adventure auch sofort für Nintendo Switch verfügbar.

Bei der Gamescom kündigte man wenig später an, dass der Titel am 15. Oktober auch für PlayStation 4, Xbox One und PCs bei Steam veröffentlicht wird. Dieser 15. Oktober steht nun vor der Tür. Höchste Zeit also, noch einmal auf die Veröffentlichung aufmerksam zu machen. Das tat man heute mit einem neuen Story-Trailer.

Krieg zwischen Dämonen und Göttern

Raji: An Ancient Epic spielt zu Beginn eines erneuten Krieges zwischen den Dämonen und den Göttern. Um sich für ihre Niederlage im letzten großen Krieg vor tausend Jahren zu rächen, fordern die Dämonen die Götter heraus, indem sie in das Reich der Menschen einfallen. Diesen droht nun die Ausrottung.

Aufgrund der Annahme, dass ihre Feinde im letzten großen Krieg vor tausend Jahren fielen, verlernten die Menschen im Gefühl vermeintlicher Sicherheit die Kunst der Alchemie. Unfähig, sich zu verteidigen, sind Städte und Festungen gefallen und die Menschen sind den Dämonen schutzlos ausgeliefert. Von den Göttern als alleinige Beschützerin der menschlichen Rasse auserkoren, macht sich Raji auf, den Dämonen zu trotzen.

Bildmaterial: Raji: An Ancient Epic, Super.com, Nodding Heads Games