Final Fantasy XVI: DLC-Director verrät, welche Esper nach Leviathan er sich noch wünschen würde

Heute erscheint „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI und damit der letzte DLC zum Spiel. Wir erkunden die Nördlichen Gebiete und finden heraus, dass sie gar nicht so unbewohnbar sind. Und natürlich erfahren wir, was es mit dem verlorenen Esper Leviathan auf sich hat.

Das war’s dann wohl mit den Espern in Final Fantasy XVI. Die Frage der PC Games an DLC-Director Takeo Kujiraoka ist eher verspielt und die Antwort sicherlich nur ein Gedankenspiel. Gefragt wurde, welche Esper aus der Final-Fantasy-Historie sich Kujiraoka noch für Final Fantasy XVI vorstellen könnte.

„Ja, das ist eine interessante Frage“, findet auch Kujiraoka. „Ich meine, wenn wir nur über meinen persönlichen Geschmack sprechen, würde ich gerne versuchen, Alexander umzusetzen.“

Warum gerade Alexander? Weil es aus Entwicklersicht spannend wäre. „Viele Esper in Final Fantasy XVI sind sehr dynamisch, sie bewegen sich, sind sehr aktiv. Aber wenn man an Alexander denkt, dann bewegt er sich nicht sehr viel. Er ist ziemlich statisch“, erklärt der DLC-Director. „Also frage ich mich, wie man gegen etwas so Großes und Unbewegliches wohl kämpfen würde?“

Und weiter: „Ich glaube, das wäre ziemlich interessant. Es könnte damit enden, dass man sich durch einen Gegner kämpft, der wie eine Burg aussieht. Oder er könnte sich auf abgefahrene Weise verwandeln und vielleicht zu einem Roboter werden, und dann kämpft man gegen ihn in dieser Form. Ich denke, je nachdem, wie man es angeht, gibt es wirklich unbegrenzte Möglichkeiten.“ Das jedoch wäre „eine Menge Arbeit“, ergänzt Kujiraoka lachend. Und es bleibt wohl ein Gedankenspiel.

