Dieser beliebte PlayStation-Indie wird offenbar bald auch für Xbox erscheinen

2021 eroberte Kena: Bridge of Spirits die Herzen der Fans. Erstmal nur auf PlayStation und im Epic Games Store, bevor es im Sommer 2022 auch auf Steam veröffentlicht wurde. Das Spiel von Indie-Studio Ember Lab war ein gern gesehener Gast bei Veranstaltungen wie der State of Play oder PlayStations Future of Gaming.

Später gab es eine physische Version und das Spiel ging in PlayStation Plus im Spielekatalog an den Start. Jetzt wird es offensichtlich Zeit für neue Abenteuer. Das amerikanische ESRB, das Pendant zur deutschen USK, hat Kena: Bridge of Spirits nämlich einer Einschätzung unterzogen. Und zwar für Xbox Series.

Kena hat eine bewegte Geschichte hinter sich, es ist nicht nur das Debütspiel von Ember Lab. Es war auch das erste Videospiel der Grier-Brüder. Zuvor begannen sie mit Animationen. Eine davon – zu Majora’s Mask – ging 2016 sogar viral.

Kena erregte von Anfang an viel Aufmerksamkeit. Die Brüder erzählten einst, sie hätten eine frühe Version von Kena mehreren Publishern gepitcht. Man entschied sich dann für Sony und erhielt vom Konsolenmacher nicht nur Geld und Marketing-Support, sondern auch eine Einführung zur PlayStation 5 ein Jahr vor der Ankündigung der Konsole und später Development-Kits. „Wir wurden wieder zur Kinderversion unserer selbst, wir fühlten uns wie auf einer privaten E3“, sagt Josh Grier.

Kurz nach der Veröffentlichung kündigten die Grier-Brüder an, weiter Videospiele machen zu wollen. Man sei sich nicht sicher, wie das nächste Spiel aussehen wird, aber es soll ein narratives Spiel wie Kena werden. „Wir kehren nicht zur Animations-Werbung zurück“, so Josh im Oktober 2021. Im Sommer 2023 erklärten die Grier-Brüder in einem Interview mit GamesIndustry, das neue Spiel soll einen ähnlichen Umfang haben wie Kena.

