Xbox zeigt bei „Partner Preview“ am Mittwoch unter anderem Kunitsu-Gami von Capcom

Partner-Showcase, das kann Xbox auch. „Partner Preview“ nennt man das im Hause Microsoft, inhaltlich ist das aber nichts anderes. Der Konsolenhersteller gibt in einer kleinen Show Drittherstellern das Rampenlicht.

Es ist nicht die erste „Partner Preview“ von Xbox, bereits im Oktober 2023 veranstaltete man die Show. Diesmal blickt man am Mittwoch, den 6. März, um 19 Uhr deutscher Zeit in 30 Minuten auf Spiele von Publishern wie Capcom, Nexon und Electronic Arts.

Konkrete Programmpunkte gibt es bereits: Tales of Kenzera: Zau sowie The First Berserker: Khazan und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess stehen auf dem Plan. Letzteres schaffte es in unsere Liste der 10 aufregenden Spiele, die ihr vergessen habt, die aber 2024 erscheinen könnten.

„Bei unserem Xbox Partner Preview-Format geht es darum, aufregende Spiele-Neuigkeiten von unseren talentierten Studios aus der ganzen Welt zu teilen: ausnahmslos neue Spiele-Enthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsterminen und frisches Gameplay von kommenden Spielen, gepaart mit einzigartigen Geschichten hinter den Kulissen von den EntwicklerInnen“, kündigt Xbox an.

So seid ihr live dabei:

Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom