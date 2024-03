Of Life and Land will mit euch das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur finden

Team Kerzoven und Metaroot haben den konkreten Early-Access-Start von Of Life and Land angekündigt. Am 2. April wird das idyllische Siedlungsbau-Strategielspiel mit Simulationselementen bei Steam an den Start gehen.

In dem City-Builder übernehmt ihr die Rolle eines Anführers, der Siedlungen in ungezähmten Regionen errichten soll. „Man navigiert durch verschiedene Jahreszeiten und Klimazonen, während man Ressourcen verwaltet und mit einem dynamisch simulierten Ökosystem interagiert“, erklären die Macher.

Der Schwerpunkt des Spiels liegt auf dem Gleichgewicht zwischen menschlichem Fortschritt und Erhaltung der Natur. Jedes Tier und jede Pflanze versucht ihren Platz in der Natur zu finden, genau wie ihr und eure Leute, die ihr in die Zukunft führt.

Jahreszeiten und Klima spielen ebenso eine Rolle, wie der Handel. Of Life and Land setzt dabei optisch auf einen charmanten Low-Poly-Stil. Es wird deutsche Sprachunterstützung geben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Of Life and Land, Team Kerzoven, Metaroot