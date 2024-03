Ehemaliger PlayStation-Chef bezeichnet Blockbuster mit Megabudget als „Achillesferse“

Shawn Layden, ehemaliger CEO von SIE America und Vorsitzender von Worldwide Studios, hat kürzlich in einem Podcast die Bedeutung von Exklusivität bekräftigt.

Im Podcast What’s Up PlayStation sprach der ehemalige Sony-Manager über die Bedeutung von First-Party-Spielen und ihre Funktion auf dem Markt. „Exklusivität wird immer wichtig sein, sie hilft dabei, die Funktionen Ihrer Plattform hervorzuheben. Was können Sie hier technisch tun, was Sie anderswo nicht tun können? Aber wenn sich Ihre Plattform etabliert und der Markt erkennt, wo Sie in diesem Pantheon der Gaming-Optionen stehen, wird die Notwendigkeit von Exklusivität meiner Meinung nach etwas geringer.“

Blockbuster-Produktionen sind eine „Achillesferse“

In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Gamesbeat beschrieb der ehemalige PlayStation-Frontmann die explodierenden Budgets von First-Party-Spielen als ihre „Achillesferse“. „Wenn die Kosten für ein Spiel 200 Millionen US-Dollar übersteigen, wird Exklusivität zur Achillesferse“, so Layden gegenüber Gamesbeat.

„Es reduziert Ihren adressierbaren Markt. Besonders, wenn Sie in der Welt des Live-Service-Gamings oder Free-to-Play tätig sind. Eine andere Plattform ist nur eine weitere Möglichkeit, den Trichter zu öffnen und mehr Leute anzulocken“, so Layden weiter.

An anderer Stelle im Podcast sprach Layden auch über die Exklusivitätsphilosophie von PlayStation in den Anfangsjahren und darüber, wie sich der Fokus darauf, eine offene Plattform für Dritte zu sein, von Sega und Nintendo unterschied. „PlayStation war nie eine First-Party-Plattform. Schauen Sie sich Nintendo und SEGA in den 90er Jahren an, deren First-Party-Produktionen machten den Löwenanteil des Softwaremarktes aus. Man konnte auf N64 veröffentlichen, aber die Top-10-Spiele waren dort immer Nintendo-Spiele“, so Layden.

„PlayStation begann immer mit der Ausrichtung des Plattformgeschäfts auf Dritte. First Party ist nicht dazu da, Electronic Arts oder Square Marktanteile zu stehlen, sondern First Party ist dazu da, den Kuchen größer zu machen“, schließt Layden.

