Ein vergleichsweise unbekanntes Square-Enix-Spiel ist einer der Abräumer der Famitsu-Awards

Alljährlich verleiht die japanische Famitsu die eigenen Game-Awards. Das hat das auflagen- und reichweitenstärkste japanische Videospielmagazin auch jetzt wieder für das zurückliegende Jahr getan. Dabei räumte ein vergleichsweise unbekanntes Square-Enix-Spiel überraschend stark ab.

Paranormasight von Square Enix holte stolze drei Awards, ebenso viele wie Zelda: Tears of the Kingdom, welches sich den „Game of the Year“-Award sicherte. Square-Enix-Blockbuster Final Fantasy XVI kam im Vergleich dazu auf fünf Awards. Paranormasight holte sich Auszeichnungen für das beste Adventure, das beste Skript und außerdem den Rookie-Award.

Regelmäßigen JPGAMES-Lesenden können wir natürlich nichts vormachen, ihr kennt Paranormasight. Für alle anderen eine kurze Einführung zu dieser Mystery-Visual-Novel, die im März 2023 auch bei uns im Westen für PCs, Nintendo Switch und Mobilgeräte erschienen ist.

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo spielt in der Showa-Ära in Honjo, einem Bezirk von Tokyo. Es handelt sich um eine Sammlung schauriger Geschichten, in deren Mittelpunkt unterschiedliche Protagonisten stehen, welche über die „Macht der Flüche“ verfügen. Tagsüber untersucht ihr die Geheimnisse von Honjo, nachts geht ihr auf die Jagd – oder werdet gejagt.

In unserem Test haben wir Paranormasight eine „fesselnde, kurzweilige“ Geschichte attestiert und waren besonders von glaubhaften Charakteren, dem schönen Artdesign und einem interessanten Storytwist begeistert. Unterm Strich gab es unseren „Empfehlenswert“-Award – insbesondere Genre-Fans sollten zugreifen. Habt ihr es getan?

Bildmaterial: Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo, Square Enix, Xeen