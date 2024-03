Kunitsu-Gami: Erstes Gameplay verspricht Action, Echtzeit-Strategie und viel japanische Inspiration

Capcom hat im Rahmen der neuen Ausgabe des „Xbox Partner Showcases“ endlich erstes handfestes Material zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess präsentiert.

Der Titel wird als „höchst einzigartiger, japanisch inspirierter Einzelspieler-Titel“ beschrieben, der „mehrere Genres zu einem actiongeladenen Abenteuer vereint“. Für Xbox Series und Windows soll der Titel gleich zum Start via Game Pass verfügbar werden. Die Veröffentlichung ist noch für 2024 angedacht.

Action, Echtzeit-Strategie und jede Menge japanische Inspiration

Die Geschichte von Kunitsu-Gami beginnt, als der legendäre Berg Kafuku von einer bösen Verunreinigung bedeckt wird und die 12 Masken, einschließlich ihrer besonderen Kräfte, gestohlen werden. Protagonist Soh muss mit Yoshiro – der Jungfrau mit göttlichen Kräften – zusammenarbeiten, um die Dörfer von der Verunreinigung zu befreien.

Die von Soh und den Dorfbewohnern getragenen Masken weisen jeweils eine andere göttliche Kraft auf, und diese Kräfte sind der Schlüssel zum Schutz von Yoshiro. Der Titel kombiniert Echtzeit-Action mit dem strategischen Element, welche Dorfbewohner den Protagonisten bei der Säuberung der Dörfer begleiten.

Am Tage bereiten sich SpielerInnen vor, indem den Dorfbewohnern für den bevorstehenden Kampf Macht gewährt wird. Unterschiedliche Masken verleihen dabei unterschiedliche Kräfte. So können Dorfbewohner etwa beim Angriff unterstützen oder als unterstützende Heiler fungieren. Bei Nacht suchen dann böse Geister das Dorf heim. Diese schlagen SpielerInnen nun zurück und sorgen dabei für die Sicherheit der Jungfrau. Und wie der Trailer zeigt, fällt das alles ziemlich bildgewaltig und kreativ aus.

Das sagt Director Shuichi Kawata

„Ich hoffe, Ihnen hat der neue Trailer zu Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gefallen! Es ist schon eine Weile her, seit der Titel letztes Jahr angekündigt wurde, aber ich hoffe, dass sich das Warten auf das neue Gameplay, das Sie gerade gesehen haben, gelohnt hat“, so Director Shuichi Kawata

Und weiter: „Dieses Spiel bietet eine ganz besondere Mischung aus Action- und Strategiegenre und ist stark von verschiedenen Elementen der japanischen Kultur inspiriert. Vor diesem Hintergrund sind wir aufgeregt (und vielleicht auch ein wenig nervös … im positiven Sinne!), dass jeder dieses Spiel erleben kann.“

Kawata erklärt: „Wir befinden uns derzeit in der Endphase der Entwicklung und das Team arbeitet hart daran, das bestmögliche Spielerlebnis zu bieten. Wir hoffen, dass Sie sich darauf freuen.“

Im Zuge des morgigen Capcom-Showcases sind übrigens weitere Informationen zu Kunitsu-Gami zu erwarten. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Der neue Gameplay-Trailer

via Xbox Wire, Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom