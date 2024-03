Capcom präsentiert die „Capcom Highlights“ in Kürze an gleich zwei Tagen

Bei Capcom ist man offensichtlich noch ein bisschen in der Selbstfindungsphase, was die hauseigene „Direct“ angeht. 2023 hatte Capcom erstmal „Capcom Spotlight“ ausgestrahlt, es blieb dabei. Später veranstaltete man die „Capcom Showcase“ im alten E3-Zeitraum.

Jetzt kündigte man die „Capcom Highlights“ an, die am Ende nichts anderes sein dürften. Die Show wird sogar an zwei Tagen ausgestrahlt. Einmal wird man „Capcom Highlights“ am 7. März um Mitternacht (in der Nacht auf Freitag) ausstrahlen und eine zweite Show am 11. März um Mitternacht.

Die Shows sollen jeweils 15 bis 20 Minuten lang sein und es wird keine Updates zu Monster Hunter Wilds geben. Das wird ohnehin erst im Sommer erwartet. Stattdessen wird es am ersten Tag ganz konkret um Dragon’s Dogma II und Kunitsu-Gami: Path of the Goddess gehen. Am zweiten Tag will man sich dann Exoprimal, Monster Hunter Now, Monster Hunter Stories und Street Fighter 6 widmen.

Die Chance auf Kunitsu-Gami bietet sich übrigens schon morgen. Das Spiel ist bereits versprochener Bestandteil der „Partner Preview“ von Xbox morgen Abend um 19 Uhr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird Capcom die neuen Eindrucke dann wohl noch vertiefen.

Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom