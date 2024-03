Kunitsu-Game: Path of the Goddess stellt euch seine Gameplay-Systeme im Detail vor

Bei den „Capcom Highlights“ hat Capcom in dieser Woche wie angekündigt neue Einblicke zu Kunitsu-Game: Path of the Goddess präsentiert. Nachdem das Spiel bereits bei der „Partner Preview“ von Xbox vorgestellt wurde, ging es diesmal spielerisch in die Tiefe. Unten seht ihr den deutschsprachig untertitelten Mitschnitt.

Nach einer kurzen Einführung zur Story und Charakteren gibt es mit den Gameplay-Elementen in die Tiefe. Verschiedene Rollen wie Bogenschütze und Zauberer werden vorgestellt und ihr seht, wie ihr Dorfbewohner platziert, um Angriffe der Verdammten abzuwehren. Stets begleitet euch dabei der Tag-Nacht-Zyklus.

Die Geschichte von Kunitsu-Gami beginnt, als der legendäre Berg Kafuku von einer bösen Verunreinigung bedeckt wird und die 12 Masken, einschließlich ihrer besonderen Kräfte, gestohlen werden. Protagonist Soh muss mit Yoshiro – der Jungfrau mit göttlichen Kräften – zusammenarbeiten, um die Dörfer von der Verunreinigung zu befreien.

Für Xbox Series und Windows soll Kunitsu-Game: Path of the Goddess gleich zum Start via Game Pass verfügbar werden. Darüber hinaus gibt es auch eine PS5-Version. Die Veröffentlichung ist noch für 2024 angedacht.

Gameplay-Overview:

Bildmaterial: Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, Capcom