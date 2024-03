Final Fantasy VII Rebirth: Die Orchestra-Tour besucht 2024 auch diese deutsche Stadt

Square Enix hat die Final Fantasy VII Rebirth World Orchestra Tour angekündigt! Die Veranstaltung wird von den Machern der Distant-Worlds-Reihe umgesetzt.

Unter der Leitung der renommierten Dirigenten Arnie Roth und Eric Roth werden über 100 Musiker die Partituren und Arrangements von Nobuo Uematsu, Mitsuto Suzuki und Masashi Hamauzu erleben.

Doch jetzt natürlich das alles Entscheidende: Gibt es einen Tourstop im deutschsprachigen Raum? Gibt es. Neben unzähligen Konzerten in Nordamerika gibt es auch ein Konzert in München am 14. September 2024 in der Olympiahalle. Der Kartenvorverkauf beginnt eigentlich erst am 11. März, um 17 Uhr, aber bei Reservix könnt ihr die Tickets jetzt schon kaufen.

Falls für euch in Reichweite: Auch Paris, Rotterdam, London und Rom erleben Auftritte. Wie sieht es aus, zieht ihr einen Besuch der Konzerttour in Erwägung? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Final Fantasy VII Rebirth ist seit dem 29. Februar 2024 erhältlich und legte in den deutschen Handelscharts den bislang stärksten Start des noch jungen Jahres hin. Rekord – zumindest für den Moment.

