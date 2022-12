Zum 25. Geburtstag von Grandia dürfen sich Fans über „aufregende Feierlichkeiten“ freuen

Am Wochenende feierte nicht nur Final Fantasy seinen 35. Geburtstag. Exakt zehn Jahre nach Final Fantasy erschien Grandia, das damit am 18. Dezember 2022 schon stolze 25 Jahre alt wurde. Grandia hat es nicht annähernd auf eine so ausufernde Veröffentlichungsgeschichte gebracht wie Final Fantasy.

Trotzdem hat Grandia viele Fans gewonnen und die sollen sich laut GungHo Online Entertainment über „aufregende Feierlichkeiten“ freuen dürfen. „Wir haben einige aufregende Feierlichkeiten für neue und alte Grandia-Fans geplant, also bleiben Sie dran“, heißt es.

In ersten Aktionen startete man einen Fanart-Contest und Gewinnspiele. Fans sollten sich besser nicht zu viele Hoffnungen machen. Seit 2009 ist Grandia bei GungHo zu Hause, damals startete man Grandia Online. In der Folge gab es lediglich HD-Remaster der ersten beiden Spiele.

Bildmaterial: GungHo Online Entertainment