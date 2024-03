Final Fantasy XVI bekommt neue, kostenlose Inhalte und Bonusgegenstände spendiert

Am 18. April erscheint mit „The Rising Tide“ der große zweite DLC zu Final Fantasy XVI. Die Erweiterung ist kostenpflichtig, aber Fans des Spiels dürfen sich auch auf neue, kostenlose Inhalte freuen.

Während der Präsentation bei der PAX East 2024 ist es fast ein wenig untergegangen. Hier lag der Fokus natürlich auf den Inhalten, welche „The Rising Tide“ mit sich bringt, von Leviathan, über neue Freunde, bis hin zu einem gruseligen Tomberry.

Schauen wir also noch einmal auf die neuen Inhalte und Verbesserungen, welche Square Enix mit Update 1.30 liefern wird. Das Update erscheint zeitgleich mit „The Rising Tide“ am 18. April 2024 und bringt sogar zwei neue Funktionen mit sich.

So gibt es das neue Feature „Schneller Abschluss“, um direkt zum Startpunkt eines Auftrags zurückzukehren sowie Symbol-Updates für wichtige Freundesaufträge. Es gibt neue Features, mit denen man sich bis zu fünf einzigartige Esper-Kraft- und Esper-Fertigkeiten-Sets erstellen und speichern kann.

Fertigkeiten und Accessoires werden für eine einfachere Benutzung angepasst. Die neue Controller-Belegung „Benutzerdefiniert“ ermöglicht eine Tastenbelegung nach Wahl – das dürften sich viele Fans gewünscht haben. Zum Fotomodus werden Tonkorrekturen, neue Effekte und mehr hinzugefügt. Darüber hinaus gibt es zahlreiche neue Notenrollen.

Übrigens, falls ihr euch für einen Kauf von „The Rising Tide“ oder des Erweiterungspasses entscheiden solltet, gibt es auch neue Bonusgegenstände. Eine neue gestaltete Version von „Curtana“, dem Schwert des Kriegers des Lichts aus Final Fantasy XIV, erwartet euch ebenso wie die Notenrollen „Torn from the Heavens“ und „Through the Maelsrom“, die ihr im Versteck anhören könnt.

