Final Fantasy XVI: Termin und ein erster Blick auf „The Rising Tide“ sowie neue Endgame-Inhalte

Beim Panel im Rahmen der PAX East hat Square Enix wie angekündigt erste Einblicke zum DLC „The Rising Tide“ zu Final Fantasy XVI enthüllt. Was beim Panel ganz zum Schluss verraten wurde, ziehen wir vor: „The Rising Tide“ erscheint am 18. April 2024. Erfahrt nachfolgend die ersten, konkreten Details und seht unten den neuen DLC-Trailer!

Zur Story verrieten die Entwickler nicht viel, um keine Spoiler zu geben. Nur soviel: Neben Leviathan, der offensichtlich mit dabei ist, werden auch Fans von Jill auf ihre Kosten kommen und mehr über ihren Lieblingscharakter erfahren.

Ein nicht gekennzeichneter Brief trifft im Versteck ein und enthält eine höchst seltsame Bitte: Der Dominant von Leviathan, der lange verschollene Esper des Wassers, muss gerettet werden. Clive macht sich auf und trifft neben neuen Feinden auch auf neue Freunde wie Shula.

Natürlich geht es in einige neue Gebiete, auf welche ihr im Trailer einen Blick werfen könnt. „Tief in einem Meer der Dunkelheit existiert ein Sanktuarium für diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen – eine verlorene Oase, die vom immer näher rückenden Licht unberührt bleibt. Unter ihren smaragdgrünen Zweigen haben Mensch und Tier ihr Paradies gefunden“, heißt es zu Mysidia. Dort wird es einen ziemlich gruseligen Tomberry geben. Und natürlich könnt ihr mit Leviathans Fähigkeiten kämpfen. Dazu gab es auch einen Ausblick in Videoform, den ihr unten findet.

Der DLC wird auch brandneuen und extrem fordernden Endgame-Content bieten. Der Kairos Gate ist ein Survival-Modus, der euch offensteht, wenn ihr die Story und alle DLC-Inhalte abgeschlossen habt. In 20 Stages kämpft ihr hier gegen verschiedene Gegner.

Verdient Punkte während des Kampfes und nutzt sie, um Clive upzugraden. Klettert in einem weltweiten Leaderboard, maximiert eure Kampf-Performance, findet neue Materialien, und kämpft sogar gegen einen geheimen Boss, wenn ihr alle Stages mit S-Rang im Final-Fantasy-Mode abschließt.

Die Entwickler stellen zu guter Letzt noch das neue, kostenlose Update 1.30 vor. Es soll neben Bugfixes und Verbesserungen auch einige neue Funktionen bieten, darunter die „Quick Complete“-Option für Nebenaufgaben, eine Funktion, mit der man sofort zurück zum Auftraggeber reisen kann. Ihr könnt Abilitiy-Sets erstellen und speichern. Frei belegbare Buttons in einem neuen Controller-Layout sichern und es gibt neue Features für den Fotomodus sowie 40 neue Orchestrion-Rolls.

Der neue DLC-Trailer:

Leviathan-Abilities:

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.