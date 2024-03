Cyberpunk 2077 könnt ihr am Osterwochenende kostenlos auf PS5 und Xbox Series spielen

Spätestens mit „Phantom Liberty“ hat sich Cyberpunk 2077 bei den meisten rehabilitiert. Die Ereignisse rund um den Launch bleiben natürlich unvergessen, sind für viele aber inzwischen Videospielgeschichte.

CD Projekt Red arbeitet längst an einem weiteren Cyberpunk-Spiel, versucht aber auch weiterhin, Cyberpunk 2077 an Mann und Frau zu bringen. Jetzt kündigte man eine kostenlose Demophase an.

Vom 28. März bis zum Morgen des 1. April – also passenderweise das ganze Osterwochenende – könnt ihr Cyberpunk 2077 auf PlayStation 5 und Xbox Series kostenlos spielen. Von Anfang an und ganze fünf Stunden lang. Abos der Konsolenanbieter sind keine Voraussetzung.

Ihr könnt dabei das Grundspiel im vollen Umfang ausprobieren, so weit wie ihr eben kommt. „Grundspiel“ bedeutet in dem Fall: inklusive aller Updates bis zum Patch 2.1. Also nicht nur inklusive etlicher Bugfixes, sondern auch mit neuen Features wie Fahrzeugkämpfen, dem neuen Polizeitsystem, und dem U-Bahn-System. Der Spielfortschritt wäre anschließend übertragbar.

Bildmaterial: Cyberpunk 2077, CD Projekt RED