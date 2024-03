Final Fantasy VII Rebirth: Fans zeigen sich verstört von neuem Mogry-Design

Jeder „Final Fantasy“-Fan kennt sie: die knuffigen Mogrys. Immerhin sind sie seit langer Zeit fester Bestandteil der traditionellen Rollenspiel-Serie. Von der neuen Iteration der Flauschkugeln in Final Fantasy VII Rebirth scheinen Fans sowohl im Westen als auch in Japan aber wenig begeistert.

Eines haben die Maskottchen in allen Versionen gemeinsam, nämlich ihr helles Fell, die rosafarbene Nase, Fledermausflügel und ihre ikonische Bommelantenne. Wie sie aber im Detail aussehen, ändert sich von Spiel zu Spiel. Vom neuen Look in „Rebirth“ zeigen sich Fans nun etwas verstört. Die Mogry ähneln jetzt nämlich Koalas mit fragwürdigem Gebiss.

Ein Twitter-User schreibt etwa „Ich bin aus Midgar und sage ‚Tötet den Mogry'“. Ein weiterer User schreibt: „Ich folge hier sowohl japanischen als auch amerikanischen Leuten und finde es toll, dass beide Kulturen darin übereinstimmen, dass [der] Rebirth-Mogry verflucht aussieht.“

Ein japanischer User stellt den Vergleich an: „Ich denke, wir werden nie wieder so süße Mogrys wie die von FFXVI sehen, da sie sogar die Mogrys von FFXIV übertreffen.“ Nektar fand in Final Fantasy XVI tatsächlich viele Anhänger und folgt einem eher klassischen Design.

Medien sowohl aus Nordamerika (The Gamer) als auch Japan (Automaton) thematisieren aktuell Mogry-Gate. Was meint ihr? Sehen die Rebirth-Mogrys wirklich so schlimm aus oder könnt ihr ihnen etwas abgewinnen?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix