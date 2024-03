Home of the Yokai lässt euch über 300 Yokai sammeln und in den Kampf schicken

Rayka Studio hat Home of the Yokai angekündigt, ein Abenteuer-Rollenspiel mit Sammelkomponente und einem automatischen Kampfsystem. Der Titel erscheint am 10. Juli via Steam für PCs und bietet englische, traditionelles chinesische und vereinfachte chinesische Texte.

SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Yokai-Keeper und haben die Aufgabe, den Frieden zwischen Menschheit und Yokai zu wahren. Allerdings droht ein Übel dieses Gleichgewicht zu stören und das Land der Alten in Gefahr zu stürzen.

Home of the Yokai lockt mit dem Sammeln von Kreaturen – es soll über 300 einzigartige Yokai geben – in einer weitläufigen, halboffenen Welt und einem automatischen Kampfsystem.

SpielerInnen fordern andere Yokai-Keeper heraus und nutzen Yokai strategisch im Kampf. Und klar, Crafting, Kochen und Farming spielen auch eine Rolle. Ob der Titel auch für Konsolen erscheint, bleibt abzuwarten.

Home of the Yokai im Ankündigungstrailer

via Gematsu, Bildmaterial: Home of the Yokai, Rayka Studio