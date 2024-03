Mario-Day: Nintendo bringt euch mit Rabatten und Aktionen schon mal in Stimmung

Am 10. März ist MAR10-DAY! Die ersten Gerüchte eilen dem jährlichen Jubiläum bereits voraus, jetzt stimmt auch Nintendo mit ein. Mit Rabatten und verschiedenen Aktionen möchte man euch in Feierlaune bringen.

So erhaltet ihr vom 7. März bis zum 24. März 2024 im Nintendo eShop 10 Prozent in Form von Goldpunkten zurück, wenn ihr ausgewählte Games mit Mario-Beteiligung kauft. Im My Nintendo Store soll es außerdem vom 7. März bis zum 7. April verschiedene Rabatte auf Mario-Artikel geben. Wer ein Mario-Spiel in diesem Zeitraum kauft, erhält ein Notizbuch dazu.

Obendrein werden im März „diverse Symbolteile aus einer Auswahl von Super Mario-Spielen als exklusive Mitglieder-Belohnungen erhältlich sein“. Bei neuen Spezialmissionen beispielsweise zum SNES-Klassiker Super Mario World könnt ihr euch einige Platinpunkte verdienen.

Ein Geschenk gibt es schon heute: Im My Nintendo Store könnt ihr euch als kostenlose Belohnung neue Wallpaper zum Mario-Day in verschiedenen Formaten herunterladen. Auf die nächsten Überraschungen dürfen Nintendo-Fans in den nächsten Tagen hoffen.

Bereits offiziell: LEGO wird am 9. März in einem Livestream neue Dinge vorstellen. Wenn das mal nicht neue LEGO-Sets sind. Darüber hinaus soll es im Rahmen der Feierlichkeiten möglicherweise Neuigkeiten zu Paper Mario: Die Legende vom Äonentor sowie Luigi’s Mansion 2 geben. Ganz neu: Prinzessin Peach soll auch eine Rolle spielen. Und jetzt schaut euch mal das Teaser-Bild von Nintendo an …

Und so feiert Nintendo of America:

Bildmaterial: Nintendo