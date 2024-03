Final Fantasy VII Rebirth: Die Ramune zum Spiel könnt ihr nur an einem einzigen Tag kaufen

Kennt ihr Ramune? Das ist ein japanisches, kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk. Es gibt unterschiedliche Geschmacksrichtungen und bald kommen fünf neue dazu: jene für Cloud, Sephiroth, Red XIII, Cait Sith und Chocobo & Moogle nämlich.

Die Flaschen sind dabei ähnlich selten wie die Schwarze Materia: Sie werden bei einem Feuerwerk verkauft, das Square Enix am 23. März 2024 in Japan veranstaltet. Mit „Final Fantasy VII Remake / Rebirth – FIREWORKS & MUSIC“ will man in Osaka feiern.

Der eigens dazu eingerichtete Twitter-Account berichtete nun von den Ramune-Fläschen und zeigte ein Bild davon. Dazu gab man die Nachricht aus, dass diese Flaschen nur an diesem Tag verkauft werden und ein „besonderes Produkt“ seien.

Die Veranstaltung soll Musik, Beleuchtung, Laser und Feuerwerk zu einer „neuen Art der Unterhaltung“ kombinieren. Dabei werden berühmte Songs der ersten beiden Teile der Remake-Trilogie vollführt.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix