SaGa Emerald Beyond stellt euch im neuen Trailer den gefallenen König Siugnas vor

Square Enix hat einen weiteren Charakter-Trailer zu SaGa Emerald Beyond veröffentlicht. Diesmal widmet man sich im Detail Siugnas, einem der sechs Protagonisten des Spiels. Zuvor hatte man in zwei Videos bereits Tsunanori Mido und Ameya Aisling sowie Bonnie Blair und Formina Franklyn vorgestellt.

Die Videobeschreibung stellt Siugnas so vor: „Nachdem er seinen Thron durch jemanden oder etwas verliert, erwacht er in Brighthome, einer Welt, in der sich gefallene Krieger versammeln. Er schließt sich einer Gruppe Krieger namens Generals an und zieht in eine chaotische Schlacht gegen Invasionskräfte. Doch wie ist er, ein Unsterblicher, in dieser Welt gelandet, die nur die Toten betreten können?“

„Emerald Beyond“ soll eine diverse Bandbreite an Charakteren und Welten bieten. Je nachdem, mit welchen Charakteren ihr welche Welt besuchen, tun sich neue Storyzweige auf. Einen der sechs Helden wählen Spielende zu Beginn aus. Begleitet werdet ihr von den geheimnisvollen Emerald Waves.

SaGa Emerald Beyond erscheint am 25. April digital hierzulande für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PCs, iOS und Android. Auf eine Handelsversion müssen wir also verzichten, aber vielleicht schafft Asien Abhilfe. Play-Asia macht derzeit auf der Produktseite der physischen Switch-Version* aber noch keine konkreteren Angaben zu verfügbaren Texten. Bislang ist dort nur „Japanisch“ gelistet.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: SaGa Emerald Beyond, Square Enix