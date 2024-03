Digimon Adventure 02: The Beginning läuft schon bald mit deutscher Tonspur in den Kinos

Publisher KSM Anime hat bekannt gegeben, dass Digimon Adventure 02: The Beginning zum Mai in den deutschen Kinos anlaufen soll.

Konkret soll der Film an zwei Terminen seinen Weg in die deutschen Kinos finden – am 2. und 5. Mai wird er mit deutscher Synchronisation gezeigt. Die offizielle deutsche Website listet alle teilnehmenden Lichtspielhäuser. So beschreibt die offizielle Webseite zum Film die Handlung:

2012 ist angebrochen. Wie aus dem Nichts erscheint ein riesiges Digi-Ei am Himmel, das … schlüpft? Davis, Yolei, Cody, T.K. und Kari gehen der Sache nach. Sie treffen auf den mysteriösen Rui Owada, der behauptet, der allererste Digiritter überhaupt zu sein. Nur was fehlt, ist sein Digimon-Partner. Wird es den Digirittern gelingen, das Rätsel zu lösen und die beiden Welten zu bewahren?

Einen entsprechenden Trailer liefert KSM Anime übrigens auch gleich mit.

Digimon Adventure 02: The Beginning im Trailer

Bildmaterial: Digimon Adventure 02: The Beginning, KSM Anime