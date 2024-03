Tales-of-Illustratorin Mutsumi Inomata ist im Alter von 63 Jahren verstorben

Die bekannte japanische Illustratorin und Animatorin Mutsumi Inomata ist im Alter von 63 Jahren verstorben. Wie es auf ihrem offiziellen Twitter-Account heißt, verstarb Inomata bereits am 10. März 2024. Mutsumi Inomata ist vor allem langjährigen Tales-of-Fans bekannt, arbeitete sie doch an einer Reihe von Hauptspielen der Serie.

Dazu zählten beispielsweise Tales of Destiny, Tales of Eternia, Tales of Rebirth und Tales of the Innocence, aber auch die jüngeren Teile der Reihe wie Tales of Hearts, die Xillia-Spiele, Tales of Zestiria sowie Tales of Berseria und der Mobile-Ableger Tales of Crestoria.

Mutsumi Inomata arbeite aber natürlich nicht nur an Tales-of-Spielen, sondern war auch verantwortlich für eine Reihe von Animes, darunter Windaria, Plawres Sanshiro, Future GPX Cyber Formula und Brain Powerd. Darüber hinaus steuerte sie auch Arbeiten zu den Novel-Adaptionen der Dragon-Quest-Reihe bei.

Aus diesem Grund gab es auch über den offiziellen Guide-Kanal von Square Enix bei Twitter eine Beileidsbekundung. „Vielen Dank, dass du mit deinen vielen wundervollen Illustrationen Farbe in diese Welt gebracht hast, wie zum Beispiel die Illustration für die Novel von Dragon Quest, die 1989 veröffentlicht wurde“, heißt es in einer Übersetzung von Automaton.

via Gematsu, Bildmaterial: Tales of Vesperia: Definitive Edition, Bandai Namco