Das Taktik-RPG Reverse Collapse: Code Name Bakery erscheint noch im März für PC-Steam

Das Taktik-RPG Reverse Collapse: Code Name Bakery soll am 22. März für PCs via Steam erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann noch Umsetzungen für Nintendo Switch, iOS und Android folgen.

Neben der Standard-Version wird es auch eine digitale Deluxe Edition zum Preis von 39,99 Euro geben. Vom 22. März bis zum 5. April erhalten potenzielle KäuferInnen außerdem einen Rabatt in Höhe von 18 %. Die Deluxe Edition soll neben dem Hauptspiel selbst auch sieben exklusive Skins, diverse Item-Packs, ein digitales Artbook und den offiziellen Soundtrack beinhalten.

Verbesserungen und Neuerungen

Bei Reverse Collapse handelt es sich um ein Remaster des 2013 veröffentlichten Code Name: Bakery Girl. Die Remastered-Version erhält eine verbesserte Grafik, neue japanische Sprachausgabe, neue Gameplay-Mechaniken und Story-Hintergründe.

Reverse Collapse: Code Name Bakery spielt 30 Jahre in der Zukunft, inmitten des Zweiten Kalten Krieges. Spielende folgen dem Agenten der Antarktischen Union Mendo und dem mysteriösen Mädchen Jefuty, die versuchen, die bösen Pläne der Union of Rossartrism Nations Coalitions (URNC) zu vereiteln. Die Erzählung des Spiels soll in 13 unterschiedlichen Enden gipfeln können.

Der aktuelle Trailer

