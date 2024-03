Square Enix fragt euch, aus welchem Spiel man eine Film-Adaption machen sollte

Bei Twitter fragt der offizielle Square-Enix-Account aktuell in die Runde, welches Square-Enix-Spiel sich Fans am besten für die nächste Film-Adaption vorstellen könnten und warum.

Vielleicht nicht mehr als ein Gedankenspiel und ein Antrieb für Interaktionen mit dem Account – das spielt für Social-Media-Managern ja durchaus eine Rolle für den nächsten Bericht an den Vorgesetzten.

Vielleicht steckt aber auch ein bisschen mehr dahinter. Square Enix war einst Vorreiter, was Film-Adaptionen angeht, wir erinnern uns an The Spirit Within, Advent Children oder etwas später Kingsglaive.

Doch abseits von Anime-Adaptionen segelt Square Enix auf der großen Hollywood- und Serien-Welle der Branche bislang noch nicht mit. Fans haben genug Ideen. Neben Final Fantasy VI, Final Fantasy XVI und Final Fantasy VIII werden auch NieR, Kingdom Hearts, Parasite Eve und The Last Remnant vorgeschlagen.

Wie lauten denn eure Vorschläge? Als kleiner Gedankenanstoß seht ihr unten „Requiem“, ein Live-Action-Kurzfilm, der in Zusammenarbeit mit Anomaly entstand und einst zur Vermarktung von Final Fantasy XVI veröffentlicht wurde.

Requiem Live Action Trailer

Bildmaterial: Final Fantasy XVI, Square Enix