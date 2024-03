Final Fantasy VII Rebirth: Diese Anspielung auf Kingdom Hearts verbirgt sich im Spiel

Final Fantasy VII Rebirth enthält offenbar einen Verweis auf Kingdom Hearts II, wie Noisy Pixel berichtet. Demnach bietet der Titel eine subtile Anspielung auf ein nettes Detail, das mit Kingdom Hearts II seinen Anfang nahm.

Minimale Spoiler voraus: Sobald ihr den „Gold Saucer“-Teil des Spiels erreicht, verschlägt es euch über kurz oder lang auch in die Corel-Region. Ebenso zieht es aber die Turks in die Region – Neuzugang Elena beschwert sich dabei über die unerträgliche Hitze in der Wüste. Sie bittet Rude also, ihr Eis mitzubringen.

Später im Spiel sehen wir die beiden dann gemeinsam in einem Hubschrauber und Elena gönnt sich ihr wohlverdientes Eis. Eine Süßigkeit, die „Kingdom Hearts“-Fan bekannt vorkommen dürfte. Das himmelblaue Stieleis erinnert nämlich verblüffend an das Meersalz-Eis aus dem Square-Disney-Hybrid. Die Bande aus „Twilight Town“ macht es sich bekanntlich regelmäßig auf dem stadteigenen Glockenturm bequem, um den Sonnenuntergang mit einem solchen Eis zu genießen.

Nur ein Zufall? Wie wahrscheinlich ist es, dass man sich ausgerechnet für diese Form und Farbe des Stieleis entscheidet. Einen Screenshot findet ihr im Artikel bei The Gamer. Kingdom-Hearts-Schöpfer Tetsuya Nomura ist Creative Director von Final Fantasy VII Rebirth.

Sind euch weitere Easter-Eggs aufgefallen? Wenn wir weitere finden, berichten wir vielleicht davon. Auch jetzt schon bietet unser Artikel-Archiv zu Final Fantasy VII Rebirth aber zahlreiche interessante Einblicke.

via TheGamer, Bildmaterial: Kingdom Hearts 358/2 Days, Square Enix