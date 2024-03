Das Summer Game Fest 2024 wird mit einem zweistündigen Showcase eröffnet

Das Summer Game Fest war in den letzten Jahren ein willkommener Ersatz für die E3 und Geoff Keighley arbeitet fleißig daran, das Event zu verbessern. Erst recht jetzt, da die E3 tatsächlich Geschichte ist.

Viele Fans trauern der Kompaktheit der E3-Woche hinterher. Wie sich das Summer Game Fest in diesem Jahr ausgestaltet, ist noch offen. Zumindest aber gibt es schon mal ein offizieller Showcase zur Eröffnung. Am 7. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit wird die Veranstaltung im Youtube Theater in Los Angeles über die Bühne gehen.

In der zweistündigen Show soll es Trailer, Ankündigungen und vieles mehr zu sehen geben, ein „erster Blick auf die am meisten erwarteten Spiele“ und „was in der Videospielbranche als Nächstes ansteht“. Gleich danach wird Day of the Devs: Summer Game Fest Edition ausgestrahlt, bei dem die Entwickler im Mittelpunkt stehen.

Wie sich der Sommer darüber hinaus gestaltet, wird sich zeigen. In den letzten Jahren hatten diverse Publisher mal mehr, mal weniger genau im ehemaligen E3-Zeitraum verschiedene digitale Events abgehalten. Das ist auch diesmal geplant, die vollständige Liste an Teilnehmern will man in den kommenden Monaten bekannt geben.

Schon 2023 gab es ein physisches Event in Los Angeles im Rahmen des Summer Game Fest und das wird auch 2024 der Fall sein. Die Summer Game Fest Play Days vom 8. bis zum 10. Juni 2024 bleiben allerdings Medienvertretern und Influencern vorbehalten.

via Gematsu, Bildmaterial: Summer Game Fest