Bandai Namco macht Fans ein wenig Hoffnung auf ein neues Katamari

In den letzten Jahren übte sich die Katamari-Reihe vor allem darin, in Erinnerung zu bleiben. Mit We Love Katamari REROLL+ Royal Reverie gab es im vergangenen Jahr ein Remaster des Originals We Love Katamari.

Schon einige Jahre älter ist ein weiteres Remaster: 2018 erschien Katamari Damacy Reroll, eine Neuauflage von Katamari Damacy. Immerhin, Bandai Namco hat Katamari gewiss nicht vergessen. Aber wann gibt es ein brandneues Spiel?

Wissen wir nicht. Aber: Bei Bandai Namco fand man es jetzt wichtig, einen offiziellen Twitter-Account zur Katamari-Serie zu eröffnen. Dort möchte man in Zukunft Informationen zu Spielen und Merchandise veröffentlichen.

Wir werden sehen, wie es mit der Katamari-Reihe weitergeht. Offensichtlich geht es jedenfalls weiter. Katamari-Schöpfer Keita Takahashi ist schon ein bisschen weiter. Sein neues Werk mit dem etwas seltsamen Titel to a T ist derzeit gemeinsam mit Annapurna Interactive in Arbeit.

Bildmaterial: Katamari Damacy Reroll, Bandai Namco, Monkeycraft