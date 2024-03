Backpack Battles ist der neue Überraschungshit bei Steam – und kommt wieder aus Deutschland

Backpack Battles aus Deutschland ist der neue Überraschungshit bei Steam. Das Spiel, das vom deutschen Studio Play With Furcifer entwickelt wird, startete am vergangenen Freitag in den Early-Access und konnte sich in kürzester Zeit über 100.000 Mal verkaufen.

An die Raketenstarts der letzten Überraschungshits Palworld und Enshrouded (ebenfalls aus Deutschland) kommt Backpack Battles nicht heran, aber derzeit steigt die Zahl der gleichzeitigen SpielerInnen bei Steam stetig und wer weiß, wo das noch hinführt, wenn das Spiel jetzt auch medial mehr Aufmerksamkeit bekommt?

Bisher konnte Backpack Battles an jedem Tag einen neuen CCU-Rekord (concurrent user) aufstellen und auch heute ist das bereits gelungen. Gerade erst spielten 35.028 Fans das Spiel gleichzeitig. Tendenz steigend!

Backback Battles ist ein Inventar-Strategie-Autobattler mit PvP-Elementen. Es geht darum, Gegenstände und Ausrüstung gut durchdacht in einem Rucksack (RPGs lassen grüßen) zu platzieren und dann asynchron gegen andere Fans anzutreten.

Das Spiel entstand und entsteht in enger Zusammenarbeit mit der Community, zu der unter anderem ein Discord mit 16.000 Fans zählt. Eine Demo hatte man bereits vor Monaten veröffentlicht. Eine Roadmap für den Early-Access hatte man bereits am Freitag geteilt.

Schon einen Tag nach dem Start in den Early-Access meldete sich der Entwickler mit dem ersten Verkaufserfolg von 100.000 Einheiten. Dies habe die Erwartungen weit übertroffen – auch, wenn das Spiel vor der Veröffentlichung auf 500.000 Wunschlisten stand. Man wolle einfach nur, dass andere Leute mit dem Spiel Spaß haben. Dass dies offensichtlich gelingt, sei ein wahr gewordener Traum.

Eigentlich begann Backpack Battles als „Sideproject“ neben Furcifer’s Fungeon, das weiterhin für dieses Jahr geplant ist. Doch es entwuchs schnell seinen Kinderschuhen – wie das passieren konnte, verraten euch die Macher übrigens in einem sympathischen Video, das wir unten auch für euch eingebunden haben.

Die Story hinter Backpack Battles:

Der Early-Access-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=SJAbeIH1f_4

via GamesMarkt, Bildmaterial: Backpack Battles, Play With Furcifer