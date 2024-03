Nintendo stellt bei der Manga-Comic-Con in Leipzig aus und diese Games erwarten euch

Nintendo stellt in diesem Jahr im Rahmen der Manga-Comic-Con bei der Leipziger Buchmesse aus. Die Buchmesse findet vom 21. bis zum 24. März 2024 statt und ist nicht nur für Leseratten interessant, sondern auch für Manga- und Anime-Fans.

Seit Jahren schon findet in Leipzig im Rahmen der Buchmesse die Manga-Comic-Con statt. Der Zugang ist im Eintrittspreis zur Buchmesse inklusive. In den letzten Jahren waren vermehrt auch Videospiel-Publisher bei der Manga-Comic-Con zu Gast.

In diesem Jahr ist das auch wieder Nintendo. Am Stand F301/G300 in Halle 3 könnt ihr Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG, Mario vs. Donkey Kong, Pikmin 4 und Another Code: Recollection ausprobieren. Außerdem wird Princess Peach: Showtime ausgestellt, das quasi während der Buchmesse (am 22. März) erscheint.

Am Nintendo-Stand kann außerdem Prince of Persia: The Lost Crown von Ubisoft ausprobiert werden und einige weitere Spiele von Drittherstellern, darunter Suika Game, Dave the Diver, Schnuperfich: Die Melodie des Mumintals und Dorfromantik. Zudem stellt Nintendo „verschiedene kleine Goodies“ in Aussicht.

via GameWirtschaft, Bildmaterial: Super Mario RPG, Nintendo