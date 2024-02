Yu-Gi-Oh! Early Days Collection bringt bisherige Japan-only-Spiele auch in den Westen

Konami weiß den 25. Geburtstag des Yu-Gi-Oh! Sammelkartenspiels wirklich zu feiern. So wird man hierzulande das Dueling Festival veranstalten und veröffentlicht ein neues Starter-Set zum Trading Card Game. Darüber hinaus präsentierte man schon ein Anime-Kurzspecial. Und da ist noch nicht Schluss.

Konami kündigte jetzt die Yu-Gi-Oh! Early Days Collection für Nintendo Switch und PC-Steam an. Diese neue, digitale Spielesammlung wurde auf dem „Yu-Gi-Oh! Duel Monsters: The Legend of Duelist QUARTER CENTURY” Event in Tokio vorgestellt.

Die Sammlung umfasst die frühesten Yu-Gi-Oh!-Spiele, die veröffentlicht wurden, darunter auch Spiele, die es nie bis in den Westen geschafft haben. Die Pressemeldung für Europa konkretisiert dabei ganz genau nur ein Spiel: Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 4: Battle of Great Duelists für Game Boy Color aus dem Jahr 2000.

Die japanische Ankündigung hingegen listet hier auch u-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 (2001, Game Boy Advance) – so oder so, weitere Spiele sollen noch folgen.

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, Konami