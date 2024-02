Final Fantasy XVI: „The Rising Tide“ wird euch aller Voraussicht nach einiges abfordern

Die DLC-Ankündigung zu Final Fantasy XVI kann für Fans des Spiels nicht überraschend gekommen sein. Verschlossene Türen und ein paar Dinge, die zwar angeschnitten, aber bis zum Ende der Credits nicht weiter betrachtet wurden. Keine großen Fragezeichen, aber Spielraum für Erweiterungen. Mit „Echoes of the Fallen“ ist der erste DLC bereits verfügbar. „The Rising Tide“ soll im Frühjahr folgen.

GameSpot sprach mit DLC-Director Takeo Kujiraoka über die Inhalte des Season-Pass. Der verriet, dass man für die DLCs den Schwierigkeitsgrad angehoben habe, weil dies ein Feedback war, das man schon unmittelbar nach der Veröffentlichung von Final Fantasy XVI bekommen hätte.

„Wir haben das Balancing der Kämpfe absichtlich gegenüber dem Hauptspiel verändert. Insbesondere haben wir die Gesamtstärke der Gegner im DLC erhöht“, so Kujiraoka. Wer den Bosskampf von „Echoes of the Fall“ bereits absolviert hat, wird Kujiraoka wohl recht geben. Er führt weiterhin aus, man habe das Grundspiel bewusst etwas leichter gestaltet.

„Das liegt zum Teil daran, dass wir die Gegnerstärke im Hauptspiel etwas niedrig angesetzt hatten, um sicherzustellen, dass so viele Spieler wie möglich das Ende erreichen können. Aber die Reaktionen der Spieler und die Streams haben mir gezeigt, dass wir die Feindstärke vielleicht noch ein wenig höher ansetzen könnten“, erklärt Kujiraoka.

Noch dazu kommt sicherlich, dass die DLC-Inhalte erst kurz vor dem Ende des Spiels zugänglich werden und Fans somit schon mit dem Kampfsystem vertraut sind. Begrüßt ihr den höheren Schwierigkeitsgrad von „Echoes of the Fallen“ und was wünscht ihr euch für „The Rising Ride“?

Bildmaterial: FINAL FANTASY XVI © 2023 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.