Was Mario kann, kann Zelda auch: Fan präsentiert „Paper Zelda“-Konzept

Mit „Breath of the Wild“ und kürzlich „Tears of the Kingdom“ beschreitet das „The Legend of Zelda“-Franchise mittlerweile gänzlich neue Pfade. Es gibt aber nach wie vor eine Fangemeinde, die gerne sehen würden, wie die beliebte Marke wieder an klassischere Zeiten anknüpft.

Ein Fan hat es sich nun auf die Fahne geschrieben, das Konzept für ein „Paper“-Zelda zu visualisieren – das „Paper“-Konzept wurde ursprünglich durch das Mario-Franchise populär gemacht. Und was für Mario funktioniert, kann doch auch für Zelda hinhauen oder? Dachte sich jedenfalls Reddit-User Separate-Painter-69 und teilte seine ersten Ergebnisse über die Plattform.

Bei dem Fan-Projekt handelt es sich offenbar um ein vom NES-Startschuss The Legend of Zelda inspiriertes Remake. Während die Hintergrundkacheln offensichtlich immer noch auf dem Originalspiel basieren, scheinen die Sprites für Link und die Feinde überarbeitet worden zu sein.

Die Reaktionen reichen von Begeisterung bis Befürchtung vor dem vermeintlich unausweichlichen Nintendo-Copyright-Strike. Ob aus dem Konzept aber überhaupt mal ein Spiel wird, ist natürlich ohnehin fraglich.

Übrigens, es ist nicht das erste Mal, dass wir von „Paper Zelda“ hören. 2020 haben Fans ein Video erstellt, mit ganz viel Liebe zum Detail. Das Video zeigt einen Grafikstil, wie ihn ein Paper Zelda haben könnte. Die Macher von 64 Bits haben dafür diverse Szenen aus mehreren Zelda-Spielen nachgestellt.

Stichwort „Paper“: Mit Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erscheint bald ein Remake des beliebten GameCube-Klassikers für Nintendo Switch.

