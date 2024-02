Es läuft für Tekken 8, nicht nur in den aktuellen deutschen Verkaufscharts

„Punktsieg für Tekken 8“ titelt GfK Entertainment bei der Kommunikation der aktuellen Spitzenreiter in den deutschen Handelsverkaufscharts. Es läuft für Tekken 8, nicht nur hierzulande.

„Tekken 8 ist #1 der UK-Charts“, freute sich Katsuhiro Harada kürzlich bei Twitter. Das zweite Mal in Folge, ergänzt Harada. Schon mit Tekken 7 sei das der Fall gewesen. Dazu teilt er einen Artikel von VGC, der titelt: „Tekken 8 ‚verdoppelt‘ die physischen Verläufe von Street Fighter 6“. Das hört man sicher gern bei Bandai Namco.

Wie gut Tekken 8 hierzulande im Direktvergleich mit Street Fighter 6 dasteht, das wissen wir nicht. Aber wir wissen, dass sich Tekken 8 in den deutschen Handelsverkaufsstart in der Launchwoche auf Platz 1 der PS5-Charts und Xbox-Series-Rankings vorgekämpft hat.

In den PS5-Charts landet Tekken 8 damit vor The Last of Us II Remastered und in den Xbox-Series-Charts schlägt es Neueinsteiger Like a Dragon: Infinite Wealth, das auf PS5 Bronze holt.

Beliebtester Switch-Titel bleibt Super Mario Bros. Wonder, das Mario Kart 8 Deluxe und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom auf gebührendem Abstand hält. GTA V führt weiterhin die PS4- und Xbox-One-Charts an.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Tekken 8, Bandai Namco