Pokémon Presents zum Pokémon Day angekündigt: Fans spekulieren, was uns erwarten könnte

Auch in Sachen Pokémon Presents kommt – wie mit der „Partner-Direct“ – alles wie erwartet. The Pokémon Company wird am 27. Februar um 15 Uhr deutscher Zeit anlässlich des Pokémon Day 2024 eine Pokémon Presents abhalten.

Versprochen sind „aufregende Pokémon-Neuigkeiten“ zur Feier des Jubiläums. Auf dem Youtube-Kanal seid ihr live dabei. Fans spekulieren natürlich, welche Neuigkeiten uns erwarten könnten. Ganz oben auf den Erwartungslisten stehen dabei die Remakes der fünften Generation, Pokémon Schwarze und Weiße Edition.

Pokémon Schwarze und Weiße Edition sind gewiss die naheliegenden Kandidaten für die nächste Frischzellenkur. Viele Fans glauben aber auch, The Pokémon Company könnte die „Let‘ Go“-Reihe weiterführen. Hier wäre Johto an der Reihe.

Remakes, Anime und Feierlichkeiten

So oder so: Das nächste Pokémon-Spiel, welches auf immer es sein möge, wird von einigen als sehr wichtig für Nintendo erachtet. Nach der „Verzögerung“ der Nachfolge-Konsole erwartet die Nintendo Switch ein bis dato recht „trockenes“ Weihnachtsgeschäft. Ein Pokémon-Spiel könnte hier für etwas Furore an den Kassen sorgen.

Mit einer kurzen Präsentation dürfte wohl in Sachen Pokémon Horizonte zu rechnen sein. Die neue Anime-Staffel läuft inzwischen in fast allen Regionen der Welt und darauf macht man sicherlich noch einmal aufmerksam. Auch wurde eine Fortsetzung von Pokémon-Concierge angekündigt, zu der es wohl einen ersten Blick geben dürfte.

Verschiedene Feierlichkeiten in diversen Spielen angesichts des Pokémon Day sind ebenfalls zu erwarten, seien es Events in Pokémon UNITE, Pokémon GO, Pokémon Sleep oder anderen Spielen. Immer auch ein Kandidat: Neue Pokémon-Klassiker für Nintendo Switch Online. Spannend wird es allemal! Worauf hofft ihr?

