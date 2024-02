PlayStation 5 Pro könnte in der zweiten Jahreshälfte erscheinen, so Analysten

Analysten sollen CNBC gegenüber erklärt haben, dass Sony dieses Jahr voraussichtlich eine aktualisierte Version der PlayStation 5 auf den Markt bringen könnte, nachdem das Unternehmen die Prognose für den weiteren Verkauf seiner Flaggschiff-Konsole zuletzt gesenkt hat.

Der Schritt soll das Interesse an der PlayStation 5 steigern und aktualisierte Hardware anbieten, um dem heiß erwarteten Titel Grand Theft Auto VI in 2025 gerecht zu werden, so die Analysten.

Die erstmals im November 2020 veröffentlichte PlayStation 5 von Sony ist mittlerweile mehr als drei Jahre alt. Das Unternehmen hat letzte Woche seine Prognose für die PS5-Verkäufe für das im März endende Geschäftsjahr von 25 Millionen Einheiten auf 21 Millionen Einheiten gesenkt.

In der Form schon häufiger geschehen

War dies in vergangenen Konsolenzyklen der Fall, versuchten Spieleunternehmen, eine aktualisierte Hardware auf den Markt zu bringen, um den Verkauf anzukurbeln. Sony veröffentlichte etwa rund drei Jahre nach der ursprünglichen Markteinführung der PS4 eine „Pro“-Version. Und eine eben solche erwarten Analysten nun auch für PlayStation 5.

„In der Spielebranche scheint es einen breiten Konsens darüber zu geben, dass Sony tatsächlich die Einführung einer PS5 Pro in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 vorbereitet“, so Serkan Toto, CEO des in Tokio ansässigen Spieleberatungsunternehmens Kantan Games, gegenüber CNBC.

„Und Sony wird sicherstellen wollen, dass bei der Veröffentlichung von GTA VI im Jahr 2025 ein großartiges Stück Hardware bereitsteht – ein Start, der für die gesamte Gaming-Branche ein großer Gewinn sein wird.“

via CNBC, Bildmaterial: Sony PlayStation