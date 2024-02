Pokémon GO feiert Pokémon Day mit einem speziellen Pikachu und gleich drei Pokémon-Debüts

Pokémon GO wird den Start von Pokémon Horizonte: Die Serie mit einem speziellen Event feiern. Bei Pokémon Presents anlässlich des Pokémon Day 2024 nannte The Pokémon Company dazu die ersten Details.

Das Event beginnt auf der ganzen Welt am 5. März und dauert bis zum 11. März 2024 an. Spielende können nicht nur GO-Schnappschlüsse mit den beiden Ash-Nachfolgern Liko und Rory machen, sondern auch ein spezielles Pikachu fangen.

Erstmals wird Pikachu mit Kapitänsmütze in Pokémon GO erscheinen. Die Vorlage dafür liefert natürlich Flugkapitän-Pikachu aus Pokémon Horizonte, der neuen Anime-Staffel. Das neue Pikachu beherrscht außerdem die Attacke Volttackle.

Auch Knarbon, Crimanzo und Azugladis werden zum ersten Mal in Pokémon GO auftauchen. Azugladis hatte The Pokémon Company im Februar bereits mit einer besonderen Verteilung und einer Raid-Reihe in Pokémon Karmesin und Purpur hochleben lassen.

Azugladis spielt auch in Pokémon Horizonte eine große Rolle als Pokémon von Trainer Amethio. Die neue Staffel ist vor einigen Tagen auf TOGGO gestartet, ihr könnt inzwischen die ersten zehn Folgen auch online streamen.

Weitere Details zu dem aktuellen Event findet ihr auf der offiziellen Website. Es erwarten euch natürlich auch verschiedene Event-Boni, neue Raid-Kämpfe, neue Showcases an PokéStops und Bundles im Ingame-Store.

Bildmaterial: Pokémon-Anime, The Pokémon Company