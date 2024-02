Pokémon Day 2024: Diese Geschenk-Aktionen erwarten euch bei lokalen Events im Handel

Den morgigen Pokémon Day könnt ihr nicht nur mit Pokémon Presents feiern, sondern auch mit lokalen Events. Wie The Pokémon Company mitteilt, werden teilnehmenden Spielfachgeschäfte zur Feier des Pokémon Day 2024 „besondere Werbeaktionen und Preisverteilungen“ durchführen.

In den Geschäften wird es morgen demnach Events geben, in denen sich alles um das Pokémon-Sammelkartenspiel, die Pokémon-Videospiele und Pokémon GO dreht. An einigen Standorten soll es auch „Spielen lernen“-Treffen für Neulinge geben.

Je nach Verfügbarkeit erwarten euch außerdem „besondere Promo-Artikel wie Pokémon-Münzen und Schadensmarken-Würfen“ sowie Verlosungen mit Produkten zum Sammelkartenspiel und Pokémon GO. Ein Newsletter von The Pokémon Company legt noch „Figuren“ im Rahmen der „Geschenk-Aktionen von Play! Pokémon“ obendrauf. Dazu gibt auch das Teaser-Bild, welches ihr hier als Artikelbild seht.

Welche Bedingungen erfüllt werden müssen, um die Promo-Artikel zu erhalten, ist nicht konkret kommuniziert worden. Das erfahrt ihr wohl am einfachsten direkt im teilnehmenden Geschäft in eurer Nähe. Dazu gibt es auf der offiziellen-Website eine Eventsuche.

Am morgigen Dienstag feiert The Pokémon Company mit allen Fans bei einer neuen Ausgabe von Pokémon Presents. Die Ausstrahlung beginnt um 15 Uhr deutscher Zeit. Welche Ankündigungen uns dabei erwarten könnten, haben wir hier schon spekuliert.

Bildmaterial: The Pokémon Company