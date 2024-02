Bravely Third ist vielleicht schon nah: Tomoya Asano verspricht „neue Entwicklungen“ für 2024

Square Enix wird in diesem Jahr „neue Entwicklungen“ für die Bravely-Reihe vorstellen. Das hat Serien-Producer Tomoya Asano in einem Tweet versprochen, mit dem man den zweiten Geburtstag von Bravely Default II feierte.

„Wir sollten in der Lage sein, euch in diesem Jahr über einige Entwicklungen in der Bravely-Serie zu informieren, also bleibt bitte dran“, sagte Asano. Das Versprechen ist dabei gar nicht neu, sondern lediglich erneuert.

Zum Jahreswechsel machte Tomoya Asano in den japanischen Fachmagazinen bei den üblichen Interviews zum Start in das neue Jahr bereits ganz ähnliche Ankündigungen. Damals stellte er diese Aussagen allerdings nicht in den Kontext der Bravely-Serie.

Doch ohnehin dürfen Fans schon seit Monaten mit Folgeprojekten rechnen. Ein Remaster des Erstlings Bravely Default hatte Asano schon im Oktober 2022 angedeutet.

Auch eine Fortsetzung der Serie ist in Planung – als Asano diese im September 2021 andeutete, sprach er aber noch vor 3-4 Jahren Entwicklung. Je nachdem wie flott das Team war und ist, könnte also auch ein „Bravely Default 3“ eine Rolle für 2024 spielen.

Bravely Default II hat sich über eine Million Mal verkauft. Ein Trademark zu Bravely Third hatte sich Square Enix schon 2013 gesichert, als Bravely Second noch nicht einmal angekündigt war.

via Gematsu, Bildmaterial: Bravely Default II, Square Enix, Nintendo, Claytech Works