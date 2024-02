PlayStation Plus im Februar mit diesen Games und Sonderrabatten für neue und alte Kunden

Sony PlayStation hat die drei Spiele vorgestellt, welche Abonnenten von PlayStation Plus im Februar in ihrem Abo erwarten. „Essential“ heißt das seit einiger Zeit, es ist die niedrigste Abo-Stufe. Ab dem 6. Februar stehen zum Download bereit:

Foamstars (PS4, PS5)

Rollerdrome (PS4, PS5)

Steelrising (PS5)

Noch bis zum 5. Februar habt ihr die Gelegenheit, euch das Januar-Line-up aus A Plague Tale: Requiem, Evil West und Nobody Saves the World zu sichern. Einmal eingelöst könnt ihr die Games so lange zocken, wie ihr ein aktives PS-Plus-Abo besitzt.

Selbiges ist übrigens derzeit im Angebot. Bis zum 11. Februar gibt es eine neue 12-monatige Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Extra für den normalen Preis eines Essential-Abos, was einem Rabatt von 40 Prozent entspricht. Sony erhofft sich so wohl, dass viele Kunden ihre Konten upgraden. Wer ein bestehendes Abo besitzt, kann ebenfalls upgraden und erhält 33 Prozent Rabatt.

Bildmaterial: Steelrising, Spiders, Nacon