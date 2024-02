Play-Asia-Aktion: Drei physische Games, die es im Westen nicht gibt, für 100 US-Dollar

Der asiatische Versandhändler Play-Asia ist derzeit mit einer Aktion am Start, die wir sonst vor allem von unseren westlichen Onlinehändlern kennen. Drei Games für 100 US-Dollar – versandkostenfrei noch dazu! Was zunächst nicht besonders verlockend klingt, kann eine super-feine Aktion für euch sein.

Denn bekanntlich gibt es viele Games, die im Westen nur digital erscheinen. In Asien gibt es hingegen eine physische Version, die oft auch noch englische und deutsche Texte auf der Disc respektive Cartridge bietet. „Asia-English-Version“ nennt man das bei Sammlern und viele dieser Spiele sind Teil der Aktion.

So gibt es in Asien zum Beispiel Final Fantasy IX physisch für die Switch* und Like a Dragon Gaiden physisch für PS5* – diese beiden bieten sogar deutsche Texte auf der asiatischen Cartridge respektive Disc!

Beide Spiele sind ebenso Teil der Aktion wie die physischen Switch-Versionen zu Project Zero: Maiden of Black Water, Ghost Trick: Phantom Detective, Ninja Gaiden: Master Collection, Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, Romancing SaGa 2 oder .hack//G.U. Last Recode, um nur einige zu nennen.

Die Auswahl in der Aktion ist riesig, deshalb haben wir für euch eine kleine Vorauswahl mit Spielen, die es hierzulande nur digital gibt, getroffen und auch gleich mit dazu geschrieben, ob euch englische (ENG) oder sogar deutsche (DE) Texte erwarten. Ihr müsst die Artikel allerdings über die Aktionsseite* auswählen, sonst funktioniert der Spaß nicht!

Es gilt zu beachten: Die Einfuhrumsatzsteuer wird immer fällig, zollfrei ist eure Lieferung aber bis 150 Euro. Einfuhrumsatzsteuer könnt und müsst ihr gleich bei Play-Asia an der Kasse leisten, weshalb ihr letztlich bei ca. 114 Euro landet.

Viel Spaß beim Stöbern und der Vervollständigung eurer Regalsammlung!

Bildmaterial: Play-Asia