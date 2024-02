The Legend of Zelda Orchestra Concert könnt ihr euch jetzt kostenlos ansehen

Heute fand das „spezielle“ The Legend of Zelda Orchestra Concert statt. Oder vielmehr: Eine Aufzeichnung davno hat Nintendo bei Youtube zur Verfügung gestellt. Ihr könnt es euch jetzt kostenlos ansehen!

Nach dem „Main Theme“ aus Tears of the Kingdom gibt es einen Querschnitt durch die Zelda-Geschichte. Auf „The Ballad of the Goddess“ folgt ein Medley zu Link’s Awakening, es geht zurück in die „Neuzeit“ zu Breath of the Wild und anschließend wieder in die 90er-Jahre zu Ocarina of Time.

Es handelt sich um das Konzert, das ursprünglich im Rahmen von Nintendo Live 2024 in Tokyo aufgeführt werden sollte. Das Event sollte im Januar stattfinden, wurde jedoch aus Sicherheitsgründen nach zahlreichen Drohungen abgesagt.

Darüber hinaus wird man am 10. Februar ein Livekonzert von Surimi Syndicate (aus Splatoon 3) ebenfalls auf dem YouTube-Kanal veröffentlichen. Auch dieses Konzert war einst für Nintendo Live 2024 geplant.



Die Aufzeichnung vom Konzert:

Bildmaterial: Nintendo